Небесплатное голосование. Область в очередной раз начала выбирать самую красивую деревню. В конкурсе две номинации - малые деревни до тысячи жителей и большие - до 3 с половиной тысяч. Проголосовать можно в Интернете только за одну деревню в каждой категории.

Небесплатное голосование. Область в очередной раз начала выбирать самую красивую деревню. В конкурсе две номинации - малые деревни до тысячи жителей и большие - до 3 с половиной тысяч. Проголосовать можно в Интернете только за одну деревню в каждой категории. И небесплатно. Подтвердить свой выбор необходимо при помощи СМС-сообщения. Чтобы исключить накрутку голосов и отсеять ботов. СМСка будет стоить не дороже, чем обычно. Если нарушения всё-таки выявят - жюри обнулит набранные голоса и может даже снять деревню с конкурса. А победителей ждут солидные денежные призы. Гран-при конкурса - 150 тысяч рублей. За первые места в каждой категории - 80 тысяч рублей.