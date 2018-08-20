Совершив обмен валюты, мужчина с чужими деньгами скрылся на личном автомобиле. Ущерб составил около 6 млн рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Люблино задержали москвича по подозрению в мошенничестве на сумму около 6 млн рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В службу «02» обратился руководитель одной из столичных компаний. Как рассказал потерпевший, он попросил знакомого обменять 93 тысячи долларов США на рубли в пункте обмена валюты, расположенном на Краснодарской улице. Однако, совершив обмен, мужчина с деньгами скрылся на личном автомобиле. Ущерб составил около 6 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали автомобиль подозреваемого на Ленинском проспекте. Им оказался 31-летний ранее судимый житель столицы. При личном досмотре задержанного обнаружено и изъято около 2 млн рублей, остальными денежными средствами злоумышленник, по его словам, расплатился за свои долги.По данному факту следственным отделением территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18