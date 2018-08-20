Сотрудники полиции изъяли у жительницы столицы сверток с порошкообразным веществом массой более 200 граммов...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержана подозреваемая в хранении наркотического средства – героина.В результате проверочных мероприятий на Чертановской улице полицейские задержали 32-летнюю москвичку, у которой при личном досмотре был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 200 граммов.Следственным отделом ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22