Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой и дочерью приехал на пресс– конференцию телеведущей Ольги Бузовой. Появление спортсмена, да еще и в такой компании, стало настоящим шоком для присутствующих.

Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой и дочерьюприехал на пресс– конференцию телеведущей Ольги Бузовой. Появление спортсмена,да еще и в такой компании, стало настоящим шоком для присутствующих.В центре Москвы в ресторане "Чайка" собрались журналистывсех ведущих отечественных СМИ – Ольга планировала представить премьеру своегонового шоу "Замуж за Бузову". И пока поющая телеведущая только готовилась приехатьна мероприятие, в ресторан заявился ее бывший муж Дмитрий Тарасов.Журналисты запечатлели на видео, как футболист бережно несет белоснежную коляску с дочерью Миланой, спускаясь по лестнице, ведущей на набережную, а за ним соступенек сходят его мама, нынешняя супруга Анастасия Костенко и ее сестра.Семейство направлялось к входу в заведение, сообщает Super.ru.Через некоторое время в ресторане появилась и сама Ольга Бузова.Присутствующие отметили, что она выглядела сногсшибательно и просто светиласьот счастья.Как прошла встреча экс-супругов, и состоялась она вообщепока неизвестно. Вероятнее всего, Тарасов не планировал становиться участникомконференции и тем более встречаться с Бузовой. Возможно, спортсмен захотел пообедать в любимом кафе, но по злой иронии оказался напрезентации шоу.Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым,который состоялся более полутора лет назад, Бузова остается одинокой. Ранееведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет опорой в жизни.Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов,по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.Спортсмен же вскоре после расставания с Бузовой завел романс ростовской моделью Анастасией Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу,а недавно у них родилась дочь.