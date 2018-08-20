Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой и дочерью
приехал на пресс– конференцию телеведущей Ольги Бузовой. Появление спортсмена,
да еще и в такой компании, стало настоящим шоком для присутствующих.
Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой и дочерью
приехал на пресс– конференцию телеведущей Ольги Бузовой. Появление спортсмена,
да еще и в такой компании, стало настоящим шоком для присутствующих.
В центре Москвы в ресторане "Чайка" собрались журналисты
всех ведущих отечественных СМИ – Ольга планировала представить премьеру своего
нового шоу "Замуж за Бузову". И пока поющая телеведущая только готовилась приехать
на мероприятие, в ресторан заявился ее бывший муж Дмитрий Тарасов.
Журналисты запечатлели на видео, как футболист бережно несет белоснежную коляску с дочерью Миланой, спускаясь по лестнице, ведущей на набережную, а за ним со
ступенек сходят его мама, нынешняя супруга Анастасия Костенко и ее сестра.
Семейство направлялось к входу в заведение, сообщает Super.ru.
Через некоторое время в ресторане появилась и сама Ольга Бузова.
Присутствующие отметили, что она выглядела сногсшибательно и просто светилась
от счастья.
Как прошла встреча экс-супругов, и состоялась она вообще
пока неизвестно. Вероятнее всего, Тарасов не планировал становиться участником
конференции и тем более встречаться с Бузовой. Возможно, спортсмен захотел пообедать в любимом кафе, но по злой иронии оказался на
презентации шоу.
Отметим, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым,
который состоялся более полутора лет назад, Бузова остается одинокой. Ранее
ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет опорой в жизни.
Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов,
по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.
Спортсмен же вскоре после расставания с Бузовой завел роман
с ростовской моделью Анастасией Костенко. В январе влюбленные сыграли свадьбу,
а недавно у них родилась дочь.