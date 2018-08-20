Войска Центрального и Восточного военных округов сегодня, 20
августа были подняты по тревоге. Верховный главнокомандующий объявил о внезапной
проверке боеготовности в преддверии маневров Восток-2018.
Войска Центрального и Восточного военных округов сегодня, 20
августа были подняты по тревоге. Верховный главнокомандующий объявил о внезапной
проверке боеготовности в преддверии маневров "Восток-2018".
В армии проводится комплекс из 16 учений, в которых
участвуют сухопутные войска,
военно-транспортная и дальняя авиация. Как сообщил министр обороны Сергей
Шойгу, в пять часов утра органы военного управления приступили к выполнению
мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности.
По словам главы Минобороны, основные усилия сосредоточены на
подготовке соединений, объединений и воинских частей к выполнению задач по
предназначению и своевременному выводу органов военного управления войск и сил
в исходные районы по маневрам.
Проверка боеготовности пройдет с 20 по 25 августа. Ее результаты
будут учтены при допуске конкретных соединений к предстоящим маневрам, сообщает
. Сами учения "Восток-2018" намечены на конец августа-начало сентября.
Напомним, что осенью 2017 года в мире поднялась истерика
из-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2017". В них
принимали участие 13 тысяч военнослужащих двух стран. Европейские политики
задолго до начала маневров нагнали страху из-за мифической угрозы соседним
странам.
Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила мнение, что эти
учения являются частью информационной войны и направлены на распространение
страха. А министр обороны Польши Антоний Мацеревич удивил всех нелепым
заявлением о том, что Россия планирует применить ядерное оружие во время этих
маневров.
По поводу учения "Восток-2018" военные эксперты говорят,
что они будут беспрецедентными по типу поставленных задач и покажут
бесполезность любого давления на Россию.