Войска Центрального и Восточного военных округов сегодня, 20 августа были подняты по тревоге. Верховный главнокомандующий объявил о внезапной проверке боеготовности в преддверии маневров Восток-2018.

Войска Центрального и Восточного военных округов сегодня, 20августа были подняты по тревоге. Верховный главнокомандующий объявил о внезапнойпроверке боеготовности в преддверии маневров "Восток-2018".В армии проводится комплекс из 16 учений, в которыхучаствуют сухопутные войска,военно-транспортная и дальняя авиация. Как сообщил министр обороны СергейШойгу, в пять часов утра органы военного управления приступили к выполнениюмероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности.По словам главы Минобороны, основные усилия сосредоточены наподготовке соединений, объединений и воинских частей к выполнению задач попредназначению и своевременному выводу органов военного управления войск и силв исходные районы по маневрам.Проверка боеготовности пройдет с 20 по 25 августа. Ее результатыбудут учтены при допуске конкретных соединений к предстоящим маневрам, сообщает. Сами учения "Восток-2018" намечены на конец августа-начало сентября.Напомним, что осенью 2017 года в мире поднялась истерикаиз-за совместных российско-белорусских учений "Запад-2017". В нихпринимали участие 13 тысяч военнослужащих двух стран. Европейские политикизадолго до начала маневров нагнали страху из-за мифической угрозы соседнимстранам.Президент Литвы Даля Грибаускайте выразила мнение, что этиучения являются частью информационной войны и направлены на распространениестраха. А министр обороны Польши Антоний Мацеревич удивил всех нелепымзаявлением о том, что Россия планирует применить ядерное оружие во время этихманевров.По поводу учения "Восток-2018" военные эксперты говорят,что они будут беспрецедентными по типу поставленных задач и покажутбесполезность любого давления на Россию.