Ученые продолжают разгадывать тайны черного гранитного саркофага, обнаруженного в египетской Александрии при строительстве высотного здания. На некоторые вопросы уже были найдены ответы.

Ученые продолжают разгадывать тайны черного гранитного саркофага, обнаруженного в египетской Александрии при строительстве высотного здания. На некоторые вопросы уже были найдены ответы.Когда археологи обнаружили в древнем саркофаге останки трех человек, они предположили, что нашли захоронение погибших в бою воинов. На это ученым указало отверстие в черепе одного из скелетов, явно имевшее искусственное происхождение и полученное погибшим еще при жизни.Однако теперь специалисты придерживаются другого мнения. Они утверждают, что в саркофаге покоились двое мужчин и одна женщина. Возможно, что они были родственниками. При этом отверстие в голове оказалось следом от трепанации черепа. Ученые отметили, что после этого хирургического вмешательства человек прожил еще несколько лет.Еще одна загадка древнего захоронения = "золотые чипы", обнаруженные в костях скелетов. Объяснение этой находке дали российские египтологи. "Скорее всего, это накладки и нашивки на одежду, либо поясные накладки. Речь идет о тонких из золотой фольги предметах", – цитирует старшего научного сотрудника Института востоковедения РАН Светлану Малых.В костях же они оказались по банальной причине. "Гранитный саркофаг был не герметичным и сточные воды в Александрии проникли внутрь и соответственно органика не сохранилась", – объяснила специалист.О том, что саркофаг не был герметичным, стало понятно, едва археологи открыли его – внутри оказалась жидкость красного цвета. Примечательно, что некоторые жители Великобритании сочли, что настоявшаяся на мертвой плоти в течении веков вода вобрала в себя некую мистическую силу, получить которую можно просто выпив этот "коктейль". Сотни человек подписали петицию с требованием разрешить желающим выпить воду из саркофага.