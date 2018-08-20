Алексей Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист и его дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело к задержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложниками ситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записал саркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем снова вызвал недовольство россиян. Многие знаменитости раскритиковали артиста за его действия.

Алексей Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист иего дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело кзадержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложникамиситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записалсаркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем снова вызвалнедовольство россиян. Многие знаменитости раскритиковали артиста за его действия.По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Панин имеет право насобственное мнение и может вести себя так, как считает нужным, но ровно до тогомомента пока это не ущемляет интересы других. "Я не согласен с резкимизаявлениями Панина. Можно эпатировать, но нельзя разрушать и прибегать кхабальству, которое присуще низшим слоям населения", – отметил он.Композитор Юрий Лоза сообщил, что Алексей просто следуетобщемировой тенденции – добиться популярности любой ценой, но не более. Онподчеркнул, что достигать славы таким способом это удел личностейнеобремененных моральными принципами.Однако психологи отмечают, что скандальная известность не влияетна востребованность в профессии. "Для подавляющего большинства людей профессияидет параллельно с рассказами, с кем они подрались и где в голом виде бегали.Повысить профессиональный статус таким образом невозможно, но и понизить такженельзя. Тем более что у Панина и Волочковой он итак уже ниже некуда", – заявил кандидатпсихологических наук Леонид Радзиховский.ТВ-эксперт и писатель Анетта Орлова предположила, чтоАлексей не может выйти из образа отрицательного персонажа, а провокативныйхарактер его поступков заложен в структуру его личности. Аналитик отмечает, чтоподобные ситуации подогреваются звездами искусственно – чтобы оставаться навиду. Но максимум, на который им можно рассчитывать в такой ситуации, – этороль "условной Дианы Шурыгиной" в потоке ток-шоу на федеральных каналах. Обэтом сообщает .Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекатьпублику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую онис друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать нагонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил идомогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть провокационное видео,как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива.