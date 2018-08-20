Алексей Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист и
его дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело к
задержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложниками
ситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записал
саркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем снова вызвал
недовольство россиян. Многие знаменитости раскритиковали артиста за его действия.
Алексей Панин вновь привлек к себе внимание прессы. Артист и
его дочь решили покинуть борт самолета прямо перед вылетом, что привело к
задержке рейса на несколько часов. Другие пассажиры, которые стали заложниками
ситуации, обвинили звезду российского кино в дебоше. После Алексей записал
саркастичный ролик, в котором насмехается над Керченским мостом, чем снова вызвал
недовольство россиян. Многие знаменитости раскритиковали артиста за его действия.
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, Панин имеет право на
собственное мнение и может вести себя так, как считает нужным, но ровно до того
момента пока это не ущемляет интересы других. "Я не согласен с резкими
заявлениями Панина. Можно эпатировать, но нельзя разрушать и прибегать к
хабальству, которое присуще низшим слоям населения", – отметил он.
Композитор Юрий Лоза сообщил, что Алексей просто следует
общемировой тенденции – добиться популярности любой ценой, но не более. Он
подчеркнул, что достигать славы таким способом это удел личностей
необремененных моральными принципами.
Однако психологи отмечают, что скандальная известность не влияет
на востребованность в профессии. "Для подавляющего большинства людей профессия
идет параллельно с рассказами, с кем они подрались и где в голом виде бегали.
Повысить профессиональный статус таким образом невозможно, но и понизить также
нельзя. Тем более что у Панина и Волочковой он итак уже ниже некуда", – заявил кандидат
психологических наук Леонид Радзиховский.
ТВ-эксперт и писатель Анетта Орлова предположила, что
Алексей не может выйти из образа отрицательного персонажа, а провокативный
характер его поступков заложен в структуру его личности. Аналитик отмечает, что
подобные ситуации подогреваются звездами искусственно – чтобы оставаться на
виду. Но максимум, на который им можно рассчитывать в такой ситуации, – это
роль "условной Дианы Шурыгиной" в потоке ток-шоу на федеральных каналах. Об
этом сообщает .
Добавим, что Панин любит провоцировать и подстрекать
публику. Правда, не словом, а делом. Достаточно вспомнить историю, которую они
с друзьями придумали для журналистов телеканала НТВ в надежде заработать на
гонорарах от ток-шоу. Тогда знакомые артиста заявили, что он их ограбил и
домогался собаки. Позже Панин записал и выложил в Сеть провокационное видео,
как его несовершеннолетняя дочь везет тележку с несколькими бутылками пива.