Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали молодежного чемпионата мира для спортсменок не старше 18 лет, который проходил в Польше. В финальном поединке россиянки одержали победу со счетом 29:27 над соперницами из Венгрии.

Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали молодежного чемпионата мира для спортсменок не старше 18 лет, который проходил в польском Кельце. В финальном поединке россиянки одержали победу со счетом 29:27 над соперницами из Венгрии.Данный титул чемпиона мира стал для России вторым кряду и третьим в общей сложности. Соревнование проводится раз в два года. В 2016 году российские гандболистки данной возрастной категории оказались сильнее датчанок (30:22), в 2008 — сербок (27:22).Также отметим, что третье место на текущем чемпионате мира завоевала сборная Южной Кореи, которая в борьбе за бронзу победила Швецию (34:27).