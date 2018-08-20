Заключительный поединок воскресенья в чемпионате России по футболу состоялся в Ростове-на-Дону, где Ростов принимал дебютанта турнира красноярский Енисей. В матче четвертого тура подопечные Валерия Карпина разгромили новичка со счетом 4:0.

Заключительный поединок воскресенья в чемпионате России по футболу состоялся в Ростове-на-Дону, где "Ростов" принимал дебютанта турнира красноярский "Енисей". В матче четвертого тура подопечные Валерия Карпина разгромили новичка со счетом 4:0.Ростовчане еще в первом тайме – на 31 и 35 минутах — отправили в ворота голкипера сибиряков два мяча. Авторами обоих забитых мячей стал исландский нападающий Бьорн Сигурдарсон. После перерыва хозяевам поля удалось удвоить свое преимущество, доведя счет до разгромного – 4:0. Третий и четвертый мячи забили Алексей Ионов и Аяз Гулиев соответственно.После поединка "Ростов" набрал девять очков в чемпионате России и поднялся на четвертую строчку. В активе енисейцев остался один балл, с которым они опустились на последнюю строчку таблицы, по дополнительным показателям уступая "Уралу".