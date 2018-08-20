Актриса и модель Анастасия Шубская растрогала своих поклонников. Супруга Александра Овечкина опубликовала в микроблоге снимок новорожденного Сережи.

Актриса и модель Анастасия Шубская растрогала своих поклонников.Супруга Александра Овечкина опубликовала в микроблоге снимок новорожденного Сережи.Отец Насти – Кирилл Шубской – на днях прилетел в Москву,чтобы познакомиться с внуком, оторый родился 18 августа. Актриса запечатлеламомент их встречи и выложила снимок в сториз своего Instagram.Анастасия Шубская – дочь знаменитой актрисы и режиссера ВерыГлаголевой. Сережа, как назвали сына счастливые супруги, родился спустя годпосле ее смерти. Глаголева была больна раком, но тщательно скрывала от окружающихсвою болезнь, ее уход стал шоком для друзей, коллег и поклонников.Муж Насти, известный хоккеист Александр Овечкин, ранее ужепоказал подписчикам первое фото с сыном. Но на том снимке видна только ножкамладенца, которую держит папина рука. Поклонники звезд удивились, узнав, чтопара дала сыну довольно обычное имя – Сергей.Позже удивление развеялось: супруги объяснили, что назвалималыша в честь старшего брата Александра. Овечкину было 10 лет, когда Сергейпогиб в автокатастрофе. Российский хоккеист неоднократно подчеркивал винтервью, что всегда гордился своим братом – и надеется, что тот также гордитсяАлександром, наблюдая за ним с небес.Как напомнило издание "СтарХит", лето 2018-гостало одним из самых важных в жизни знаменитого спортсмена Александра Овечника.В начале июня он стал обладателем Кубка Стэнли. Александр – первый хоккеист изРоссии, забивший 600 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. А в августе супруга подарилаему сына.