Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал мирным жителям более 8,4 тонны продовольствия. Кроме того, семьям погибших сирийских военных были переданы продовольственные наборы общим весом более 75 кг.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки передал мирным жителям более 8,4 тонны продовольствия.Как рассказал руководитель Центра Алексей Цыганков, гуманитарные акции были проведены в провинциях Хама, Алеппо и Дераа. Людям выдано 1,95 тысячи продовольственных наборов, передает ТАСС. Кроме того, семьям погибших сирийских военных были переданы продовольственные наборы общим весом более 75 кг.Всего с начала процесса урегулирования Центр по примирению провел 1,9 тысячи гуманитарных акций, передав сирийцам почти три тысячи тонн гуманитарной помощи.Также Цыганков сообщил, что бывшие боевики на юго-западе Сирии сдали оружие и боеприпасы, включая ракету класса "земля — воздух", а также три противотанковых ракетных комплекс и танк.