СЧ СУ УВД по ЮАО завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего и 33-летнего приезжих из ближнего зарубежья в совершении квартирных краж...

СЧ СУ УВД по ЮАО завершено расследование уголовного дела по обвинению 32-летнего и 33-летнего приезжих из ближнего зарубежья в совершении квартирных краж.Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года в ОМВД России по району Царицыно поступило сообщение о квартирной краже. По словам потерпевшей пенсионерки, неизвестный, отжав окно, проник в квартиру ее дочери, расположенную на улице Бехтерева, откуда похитил личные вещи, после чего скрылся. Ущерб составил около 700 тысяч рублей.При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОУР УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве установили местонахождение подозреваемых. В момент задержания на Кировоградской улице злоумышленники оказали сотрудникам полиции активное сопротивление и попытались завладеть табельным оружием одного из оперативников, после чего подозреваемым удалось скрыться.В результате дальнейших мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых в медицинском учреждении, куда он обратился за помощью. Позже на территории Московской области был задержан его соучастник.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража»В ходе расследования уголовного дела было установлено, что один из соучастников совершил 9 краж, второй – три. Сумма общего ущерба составила около 2 млн рублей.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Нагатинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53