Смертельная авария во Владимире. Произошла она на 15 км федеральной трассы М-7 Волга. Водитель автомобиля Мазда, женщина 1983 года рождения, ехала в сторону Москвы. И, совершая левый поворот на улицу Гастелло, столкнулась с мотоциклом Хонда, который ехал по встречному направлению.

Смертельная авария во Владимире. Произошла она на 15 км федеральной трассы М-7 Волга. Водитель автомобиля "Мазда", женщина 1983 года рождения, ехала в сторону Москвы. И, совершая левый поворот на улицу Гастелло, столкнулась с мотоциклом "Хонда", который ехал по встречному направлению. Мотоциклист 91 года рождения скончался на месте. Женщина за рулём иномарки получила незначительные травмы и будет лечиться амбулаторно. Её пассажирка 2004 года рождения госпитализирована с предварительным диагнозом "тупая травма живота и ушиб грудной клетки". По данному факту проводится проверка.