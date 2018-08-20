В Добром начали снос аварийного дома. Двухэтажку 25А по Суздальскому проспекту признали непригодной для жилья ещё в 2012 году, но ломать стены начали только сейчас, и с нарушениями, говорят местные жители. Такой снос может привести и к человеческим жертвам. Репортаж с места события.

В Добром начали снос аварийного дома. Двухэтажку 25А по Суздальскому проспекту признали непригодной для жилья ещё в 2012 году, но ломать стены начали только сейчас, и с нарушениями, говорят местные жители. Такой снос может привести и к человеческим жертвам. Репортаж с места события.(Cуздальский пр-т)Сносят дом, не соблюдая меры безопасности. На Суздальском проспекте начали сносить аварийный многоквартирный дом №25а. Он был построен ближе к шестидесятым и признан аварийным в 2012 году, но только сейчас его начали сносить.Александр Болотин, местный житель: "Его давно уже надо было снести. Ну здесь вообще одни бомжи, одни пожары, давно надо было тут облагоустроить уж".Шум экскаватора, грохот от падающих обломков и облако пыли, в котором невозможно дышать. Вот что теперь приходится терпеть жителям соседних домов. Они, может быть, и порадовались бы сносу этого дома, если бы их об этом предупредили.Нина Миронова, председатель ТСЖ дома № 13: "У нас была предварительная договоренность с администрацией города о том, что, когда будут вестись эти работы, нас уведомят. Ну хоть бы детей вот этих вывезли, ограждение было. Здесь вышла некорректная накладка, потому что ремонтировали теплотрассу, и другого подъезда к дому, как через эту территорию ну, как бы, не установлено".Вообще люди рады, что сносят развалюху. Она не раз горела, и, бывало, огонь перекидывался на машины жителей соседних домов. Зато местные жители уже увидели халатность при проведении работ. Люди жалуются, что рабочие забыли о мерах безопасности. Они стали рушить дом, не поставив ограждений. К нашему приезду периметр работ уже обтянули сигнальной лентой и было установлено металлическое ограждение. Подрядчик успокаивает жителей, что жертв не допустит. А если причинит материальный ущерб - все расходы будут лежать на нём."Ну я письмо написал, обязуюсь восстановить, что если что-то сломается, то я за свой счет это буду делать, т. е. подъездных путей больше нет к дому".Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Управление жилищно-коммунального хозяйства, которое выступило заказчиком работ по сносу этого аварийного жилья, аварийного дома, напомнило представителям подрядной организации о необходимости непременного, оперативного ограждения этой площадки специальными сигнальными лентами. Во-вторых, было чётко указано на необходимость производства работ в соответствии со всеми требованиями безопасности, чтобы никто из случайных прохожих либо местных жителей не пострадал".Что будут строить на месте снесённого дома - ещё не ясно. Во всяком случае, представитель мэрии не смог сегодня сказать ничего определённого. После того как дом сломают и вывезут мусор, планируется произвести облагораживание территории. Чиновник также добавил, что на сегодняшний день во Владимире - 51 аварийный дом, до конца года администрация города планирует расселить 5 из них.