Заявитель пояснил, что приехал из Воронежа в Москву, где малознакомые люди организовали его встречу с псевдоруководителем филиала кредитно-финансового учреждения...

«Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержали четверых подозреваемых в хищении 4 миллионов 700 тысяч рублей под предлогом открытия депозитного счета в банке», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Ранее в отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. Заявитель пояснил, что приехал из Воронежа в Москву, где малознакомые люди организовали его встречу с псевдоруководителем филиала кредитно-финансового учреждения. Потерпевший подписал соглашение о передаче 4 миллионов 700 тысяч рублей под высокий процент и отдал деньги прибывшим лжеинкассаторам.«По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», - добавила Ирина Волк.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых - троих мужчин и женщину в возрасте от 21 до 63 лет.В отношении одного из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКлючевые слова: Ирина ВолкКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк