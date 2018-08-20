По словам потерпевшего, на Лермонтовском проспекте к нему подошли двое неизвестных, избили его и похитили сумку...

«Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЮВАО при силовой поддержке Росгвардии задержали двоих приезжих, подозреваемых в совершении грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть обратился 51-летний москвич. По словам мужчины, на Лермонтовском проспекте к нему подошли двое неизвестных, избили его и похитили сумку, в которой находились документы и личные вещи. Общий ущерб составил более 180 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на территории Московской области. Ими оказались 21-летний и 27-летний приезжие.По данному факту Следственным управлением УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18