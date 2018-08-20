В ходе осмотра квартиры подозреваемого были обнаружены и изъяты колбы, сосуды, различные жидкости и кислоты, электронные весы...

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве задержали 34-летнего москвича, подозреваемого в незаконном производстве психотропных веществ», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, организовавший лабораторию по производству наркотических средств в своей квартире на улице Юных Ленинцев.В ходе осмотра квартиры подозреваемого были обнаружены и изъяты колбы, сосуды, различные жидкости и кислоты, электронные весы, иные предметы и вещества, необходимые для изготовления наркотика, а также сверток с порошкообразным веществом. Исследованием установлено, что вещество является психотропным – амфетамином, массой около 130 граммов. Злоумышленник сбывал наркотик путем закладок.По данному факту следствием ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.УНК ГУ МВД России по г. Москве