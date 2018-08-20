Сотрудники полиции изъяли у подозреваемого пистолет с глушителем, изготовленный самодельным способом, а также несколько патронов...

Полицейские на северо-западе столицы задержали 34-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении и изготовлении оружия.В полицию обратилась жительница столицы, проживающая на Карамышевской набережной, с сообщением о том, что ее сосед произвел несколько выстрелов в тамбурную дверь.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого, у которого был обнаружен предмет, похожий на пистолет с глушителем. В квартире задержанного полицейские обнаружили и изъяли патроны. Согласно проведенному исследованию изъятое является огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, 30 патронов относятся к штатным боеприпасам калибра 9 мм.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Хорошево-Мневники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 223 «Незаконное изготовление оружия». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56