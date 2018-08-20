Решили провести собственное расследование. Общественники вместе с детским омбудсменом побывали в деревне Лаврово Судогодского района. Напомним, 29 июля там едва не погиб ребёнок. Как сообщает cледком, 12-летняя девочка приехала на отдых к родным. Вместе с друзьями она пришла на заброшенную ферму и забралась на крышу. Ветхое шиферное покрытие не выдержало и ребёнок упал с высоты более 5 с половиной метров. Девочка выжила, но получила многочисленные травмы. Как удалось выяснить проверяющим, к пострадавшему ребенку на выезд приехал только водитель скорой. Фельдшера в машине не было.

Решили провести собственное расследование. Общественники вместе с детским омбудсменом побывали в деревне Лаврово Судогодского района. Напомним, 29 июля там едва не погиб ребёнок. Как сообщает cледком, 12-летняя девочка приехала на отдых к родным. Вместе с друзьями она пришла на заброшенную ферму и забралась на крышу. Ветхое шиферное покрытие не выдержало и ребёнок упал с высоты более 5 с половиной метров. Девочка выжила, но получила многочисленные травмы. Как удалось выяснить проверяющим, к пострадавшему ребенку на выезд приехал только водитель скорой. Фельдшера в машине не было.Геннадий Прохорычев, региональный уполномоченный по правам ребёнка: "Со слов бабушки о том, что водитель приехал один и не было ни фельдшера, ни медсестры, ни врача, но потом, увидев сложность ситуации, водитель позвонил, и медицинский работник приехал даже быстрее скорой помощи. Ну, слава богу, что так произошло, но это тоже тревожный симптом. Разбор данной ситуации должен провестись до конца и на уровне главы Судогодского района, и в департаменте здравоохранения, чтобы не допускать таких вещей".Там не менее, нашим коллегам из интернет-издания Зебра-ТВ главврач районной больницы в Судогде уже подтвердил, что водитель приехал именно один, поскольку обе машины с фельдешарми были на вызовах. И только когда водитель понял, что девочке нужна срочная помощь, он вызвал фельдшера. Старший фельдшер был вынужден пользоваться частной машиной, чтобы успеть спасти девочку. Далее ее перевезли в ОДКБ. Пострадавшая жива. Кто же теперь ответит за происшествие? По закону, местная власть должна проводить ревизию бесхозных, аварийных и недостроенных объектов. И сделать все, чтобы подобные строения были недоступны для окружающих. Но, в данном случае, доступ на заброшенную ферму был свободным. Ограждение и предупреждающие знаки отсутствовали. Как выяснили общественники, после происшествия доступ на опасный объект так и не ограничили.Дмитрий Жученко, координатор региональной "Молодёжки": "Более того, силами местных ребят, имеется в виду, несовершеннолетних мальчишек, по ним это видно, производился некий разбор крыши, то есть, шифер, кирпичи, видимо, в целях реконструкции сооружения. Уже после происшедшего события казалось, что должны были быть предприняты какие-то меры по наведению порядка и усилению безопасности".Свободный доступ в заброшенные и бесхозные здания - беда всего региона. Только в Судогодском районе более 40 потенциально опасных объектов - а местные власти фактически бездействуют. Поэтому вместе с детским омбудсменом общественники решили создать единый реестр опасных "заброшеннок".