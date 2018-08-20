Возле здания городского совета в Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу. Он ранил охранника и застрелил полицейского. Нападавший был убит ответным огнем.

Возле здания городского совета в Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу.Информация о том, что в центре города слышны выстрелы, поступила в 00:37 по московскому времени. На место ЧП выехали патрульные полицейские.Возле здания горсовета они обнаружили раненого охранника. Увидев патрульных, преступник начал по ним стрелять, ранив одного из них. Тогда полицейские открыли ответный огонь и убили нападавшего. Полицейский, получивший ранение, скончался позже в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное убийство" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". На месте стрельбы работает руководство областного управления Нацполиции, следователи и эксперты. Следствие продолжается. Полицейские выясняют личность стрелявшего и его мотивы.