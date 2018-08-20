В семье знаменитого футболиста и модели радостное событие. Анастасия Костенко поделилась известием в своем микроблоге.

семье знаменитого футболиста и модели радостное событие. Анастасия Костенкоподелилась известием в своем микроблоге.Наследница ДмитрияТарасова, которой недавно исполнился месят от рождения, обрела духовныхродителей. "Сегодня наша Милана приобрела свою святуюпокровительницу. P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременностьнаходилась рядом", – написала Анастасия в Instagram.На фото молодая мамочка позирует с белоснежнойколяской и подругой на борту ресторана-Яхты"Чайка". Счастливые девушки запечатлены в нежныхплатьях нюдовых пастельных оттенков.Снимки с самоготаинства крещения жена Тарасова предпочла пока не показывать. Поклонникипоздравили семью футболиста и отметили, что после родов Анастасия Костенко выглядитвеликолепно, хотя прошло чуть больше месяца.Напомним, что модельсообщила о своей беременности в марте, а в июле их с Дмитрием Тарасовым дочка появиласьна свет. Футболист во время родов муж был рядом с женой.Отметим, у Тарасова отпервого брака также есть старшая дочка Ангелина. Во втором браке с телеведущейОльгой Бузовой у него не было детей. С ней он расстался в конце 2016 года, ауже в этом году сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко.