В
семье знаменитого футболиста и модели радостное событие. Анастасия Костенко
поделилась известием в своем микроблоге.
В
семье знаменитого футболиста и модели радостное событие. Анастасия Костенко
поделилась известием в своем микроблоге.
Наследница Дмитрия
Тарасова, которой недавно исполнился месят от рождения, обрела духовных
родителей. "Сегодня наша Милана приобрела свою святую
покровительницу. P.S. Я и моя кума Ксюнчик! Всю мою беременность
находилась рядом", – написала Анастасия в Instagram.
На фото молодая мамочка позирует с белоснежной
коляской и подругой на борту ресторана-Яхты
"Чайка". Счастливые девушки запечатлены в нежных
платьях нюдовых пастельных оттенков.
Снимки с самого
таинства крещения жена Тарасова предпочла пока не показывать. Поклонники
поздравили семью футболиста и отметили, что после родов Анастасия Костенко выглядит
великолепно, хотя прошло чуть больше месяца.
Напомним, что модель
сообщила о своей беременности в марте, а в июле их с Дмитрием Тарасовым дочка появилась
на свет. Футболист во время родов муж был рядом с женой.
Отметим, у Тарасова от
первого брака также есть старшая дочка Ангелина. Во втором браке с телеведущей
Ольгой Бузовой у него не было детей. С ней он расстался в конце 2016 года, а
уже в этом году сыграл свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону Анастасией Костенко.