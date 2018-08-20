Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак
предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов. Начинать
нужно с себя, считает политик.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов. Начинать
нужно с себя, считает политик.
С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсовета
партии и совета руководителей фракций "Единой России". "Мы не можем
рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения
не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен принцип: начинать нужно с
самих себя", – сказал единоросс.
По его мнению, было бы правильно, если депутаты и сенаторы из
"Единой России" внесли бы изменения в закон о статусе члена Совета
Федерации и депутата Госдумы, устранили сложившееся неравенство и отменили себе
преференции.
Депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем, едином
для всех граждан России порядке. Эта норма должна заработать с 1 января 2019
года.
Турчак также обратил внимание на то, что ничто так не
вызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости. "Уверен,
что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые у
коррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованного
у них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд", – заявил Турчак.
Ранее политик заявил, что рост пенсий должен стать одной из
ключевых задач "Единой России" и назвал тему совершенствования
пенсионной системы чувствительной для каждого россиянина. Турчак пообещал, что
все вопросы совершенствования пенсионной системы будут обязательно обсуждаться
с людьми.
В начале июля "Единая Россия" запустила широкое
обсуждение настройки пенсионного законодательства в регионах. Уже проведено
более 400 дискуссий разного уровня, включая большие города и сельские
поселения, в которых приняли участие более 30 тысяч гражданских активистов,
представителей профсоюзов и депутатов-единороссов всех уровней.
Ззавтра, 21 августа в Госдуме пройдут масштабные
общественные слушания на тему настройки пенсионной системы. На Охотный Ряд
приглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного
фонда, эксперты и общественные деятели.