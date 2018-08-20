Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак предложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов. Начинать нужно с себя, считает политик.

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчакпредложил отменить пенсионные преференции для депутатов Госдумы и сенаторов. Начинатьнужно с себя, считает политик.С таким заявлением Турчак выступил на совместном заседании генсоветапартии и совета руководителей фракций "Единой России". "Мы не можемрассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решенияне касаются нас самих. Считаю, что здесь важен принцип: начинать нужно ссамих себя", – сказал единоросс.По его мнению, было бы правильно, если депутаты и сенаторы из"Единой России" внесли бы изменения в закон о статусе члена СоветаФедерации и депутата Госдумы, устранили сложившееся неравенство и отменили себепреференции.Депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем, единомдля всех граждан России порядке. Эта норма должна заработать с 1 января 2019года.Турчак также обратил внимание на то, что ничто так невызывает раздражения и неприятие у людей, как вопросы несправедливости. "Уверен,что партия должна настоять на том, чтобы все денежные средства, изъятые укоррупционеров и взяточников, а также полученные от реализации конфискованногоу них имущества, направлялись напрямую в Пенсионный фонд", – заявил Турчак.Ранее политик заявил, что рост пенсий должен стать одной изключевых задач "Единой России" и назвал тему совершенствованияпенсионной системы чувствительной для каждого россиянина. Турчак пообещал, чтовсе вопросы совершенствования пенсионной системы будут обязательно обсуждатьсяс людьми.В начале июля "Единая Россия" запустила широкоеобсуждение настройки пенсионного законодательства в регионах. Уже проведеноболее 400 дискуссий разного уровня, включая большие города и сельскиепоселения, в которых приняли участие более 30 тысяч гражданских активистов,представителей профсоюзов и депутатов-единороссов всех уровней.Ззавтра, 21 августа в Госдуме пройдут масштабныеобщественные слушания на тему настройки пенсионной системы. На Охотный Рядприглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионногофонда, эксперты и общественные деятели.