Японский астронавт Соити Ногути, который собирается в третий полет на Международную космическую станцию (МКС), назвал туалет одним из главных объектов на космической станции, а умение им пользоваться — важным навыком.Об этом он написал в своем "Твиттере", сопроводив сообщение снимком рядом с космическим туалетом.One of the most important skills to live in #space station — how to use toilet! 宇宙ステーションで最も大事な設備のひとつ、宇宙トイレ! pic.twitter.com/i5HVWJbSt7— Soichi Noguchi 野口 聡- (@Astro_Soichi) 15 августа 2018 г.Ногути дважды летал на МКС: на американском шаттле "Дискавери" в 2005-м, а в 2009-2010 годах — на российском "Союзе". В свой третий полет японский астронавт отправится в конце 2019 года, передает ТАСС.Сейчас на МКС два туалета, а изначально санузел был только в российском модуле "Заря". Затем, в 2007 году, НАСА заказало у России туалет для модуля "Спокойствие", потому что долгое время не американцы не могли разработать собственный аналог.За этот санузел НАСА заплатило России 19 миллионов долларов США, а также заказало у российской Ракетно-космической корпорации "Энергия" техническое обслуживание и замену ряда его элементов.Ранее в Сети видеокадры, работает туалет в космосе, разместил российский космонавт Олег Артемьев. Пользователи поблагодарили его за столь неформальные подробности жизни на МКС, хотя вопросы все-таки остались. В частности, не раскрытой пока остается тема, куда потом деваются "отходы жизнедеятельности" людей – перерабатываются, или "выходят в открытый космос", и там продолжают свое полет?