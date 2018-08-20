Завалены мусором. Жители села Мосино жалуются на разрастающуюся свалку. Строительный мусор, спиленные деревья и бытовые отходы свалили прямо под забор сельского кладбища. Уже несколько лет люди пытаются найти ответственных в загрязнении окружающей среды, но письма к чиновникам остаются без ответа. Кто устроил свалку рядом с кладбищем? Подробности у Валерии Саенко.

Завалены мусором. Жители села Мосино жалуются на разрастающуюся свалку. Строительный мусор, спиленные деревья и бытовые отходы свалили прямо под забор сельского кладбища. Уже несколько лет люди пытаются найти ответственных в загрязнении окружающей среды, но письма к чиновникам остаются без ответа. Кто устроил свалку рядом с кладбищем? Подробности у Валерии Саенко.(с. Мосино)"Здесь стройматериалы, то есть отходы от стройматериалов. Там кучка такая, там навоз свален 5 лет уже".Окрестности сельского кладбища больше напоминают городскую свалку. Под забором свалены спиленные ветки, строительный мусор и бытовые отходы. И это всего в нескольких десятках метрах от свежих захоронений.Надежда Курюгина, зам. старосты села: "Это наше родное кладбище, там захоронены мои дедушки, бабушки, мама, папа, у всех стоящих рядом. И нам очень больно, когда мы идем, а вот здесь вот такие запахи, вот эта вот гниль. Мы обращаемся в территориальное управление Юрьевца, они нам дают ответ, что они направили туда-то и туда-то, еще ждем месяц, те отвечают, что они еще переправили. И вот эта канитель разводится".Местные жители рассказывают, чиновники приезжают на место, пишут протоколы и уезжают, а кучи мусора разрастаются. Люди уверены, свалку у кладбища устроили дачники. На территории села Мосино 560 участков одноименного садового товарищества. И на них приходится всего 8 мусорных контейнеров. Вот и выкидывают садоводы свой мусор, куда хотят. Добавляют проблем и те, кто приезжает помянуть родных. Искусственные цветы и венки они тоже складывают на эту площадку. А ответственных за территорию не найти.Анатолий Лизунов, местный житель: "С одной стороны одно юридическое лицо - это ГУП владимирский, с другой стороны - другое юридическое лицо - СНТ. А эта территория, слово муниципальная, в данном случае, значит, ничья. В договоре вполне можно было отразить, что вот эта территория, прилегающая к юрлицу, должна обслуживаться им, либо то же самое должно произойти здесь".Этот мусор остался на контейнерной площадке уже после визита мусоровывозящей компании. Судя по расписанию, на эту территорию "Чистый владимир" приезжает дважды в неделю. Почему из Мосино вывозят только содержимое баков, а остальной мусор не убирают? В офисе компании нам пояснили, за всеми комментариями обращаться в СНТ, именно с ним и подписывала договор фирма. Председатель СНТ "Мосино" признал, свалка вокруг кладбища дело рук именно дачников.Александр Привалов, председатель СНТ "Мосино": "В те года как-то справлялись, а в этом году как взбесились с этим мусором. В этом году они и не осилили, эти 8 баков. Надо еще добавлять. Там же и кладбище тоже поставило 1 бак маленький. Все равно, как праздники, все кидается ко мне. И венки, и кресты. В принципе, здесь обоюдно. Мусор, как бы, мой, а территория - не моя".В администрации города уточняют, проблема с этой территорией у чиновников уже не первый год. За организацию стихийной свалки председателю садового товарищества штрафы выписывают регулярно. Ведь уборкой мусора, по версии властей, здесь должны заниматься именно дачники. После нашего материала Александру Привалову выпишут новый штраф в 20 тысяч рублей. А мусор за садоводами он должен будет убрать в ближайшее время.