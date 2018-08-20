Мужчина систематически предоставлял квартиру, расположенную в Большом Сухаревском переулке, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 29-летнего молодого человека по подозрению в организации притона для потребления наркотиков.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что мужчина систематически предоставлял квартиру, расположенную в Большом Сухаревском переулке, наркозависимым людям для потребления ими запрещенных веществ. Во время осмотра в квартире были обнаружены и изъяты предметы с остатками веществ, которые, согласно результатам исследования, являются наркотическими средствами – героином, 6-моноацетилморфином и ацетилкодеином.Отделом дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60