На Большой Татарской улице в центре Москвы столкнулись две иномарки. Они зацепили еще шесть припаркованных автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

В центре Москвы произошла крупная авария. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, возле дома 34 на Большой Татарской улице столкнулись две иномарки. Они зацепили еще шесть припаркованных автомобилей.В результате аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Из-за ДТП были перекрыты три полосы дороги. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.