На Большой Татарской улице в центре Москвы столкнулись две иномарки. Они зацепили еще шесть припаркованных автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.
В центре Москвы произошла крупная авария. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, возле дома 34 на Большой Татарской улице столкнулись две иномарки. Они зацепили еще шесть припаркованных автомобилей.
В результате аварии пострадали два человека. Они были госпитализированы. Их состояние оценивается как средней тяжести. Из-за ДТП были перекрыты три полосы дороги. Полиция выясняет причины и обстоятельства аварии.