Участие в специальном рейде приняли представители Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провели в минувшие выходные рейдовое мероприятие в рамках операции «Автобус», направленное на выявление и пресечение правонарушений в сфере пассажирских перевозок.Пристальное внимание участники рейда уделили соблюдению водителями требований Правил дорожного движения и положения об обеспечении безопасности в сфере пассажирских перевозок.Полицейские и представители автонадзора проверили около сорока автобусов, из которых одиннадцать – осуществляющих перевозку групп детей. Госавтоинспекторы выявили девять нарушений требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения и в сфере транспортного надзора со стороны водителей.В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении, со всеми водителями проведены профилактические беседы о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения.