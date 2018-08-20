Мужчина живет в частном доме на улице Пригородной

Мужчина живет в частном доме на улице ПригороднойВ понедельник, 20 мая, у злостного неплательщика в Костроме отключили газ.Он накопил долг в 120 тысяч рублей. Мужчина проживает в частном доме на улице Пригородной. Он не вносил платежи по квитанциям в течение трех лет. Костромич решил даже не присутствовать при отключении.Мужчине неоднократно направляли предписани. Ему на почтовый адрес присылали уведомления. За все эти годы не проводилось обслуживание газового оборудования. В результате мужчина в конце лета остался без топлива.