Соревнования проходили в рамках спартакиады по служебно-прикладным видам спорта...

Завершился чемпионат Главного управления МВД России по г. Москве по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия победой команды Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве.Соревнования проходили в рамках спартакиады по служебно-прикладным видам спорта. Цель чемпионата – развитие служебно-прикладных видов спорта и повышение профессиональной подготовки личного состава ГУ МВД России по г. Москве.В соревнованиях приняли участия 13 команд, в состав которых вошли 26 мужчин и 13 женщин. Главным судьей чемпионата стал заместитель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 4 отдела подполковник внутренней службы Евгений Степанченко. Чемпионат проводился 4 дня. Программа включала в себя выполнение пяти упражнений. Участникам приходилось соревноваться в меткости из разного оружия и с различных расстояний до мишеней.По количеству набранных очков 3-е место заняла команда УВД по ЮАО, 2-е – команда УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве. Победу одержала команда УООП ГУ МВД России по г. Москве.Также были чемпионы и в личных зачетах – это Дмитрий Кокорев и его коллега по команде Александр Косицын, представители УООП ГУ МВД России по г. Москве. Колосков Андрей из команды УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве также стал первым. Среди женщин лучше всех стрелковым оружием владеет Марина Либерт, представитель УООП ГУ МВД России по г. Москве. Причем Марина Либерт и Александр Косицын стали чемпионами в двух упражнениях.В завершение чемпионата победителям вручили памятные призы, кубки и медали.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве