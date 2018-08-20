Застройщик не получил в уполномоченном органе разрешение на проведение работ

Застройщик не получил в уполномоченном органе разрешение на проведение работМуромская городская прокуратура остановила незаконное строительстве многоквартирного жилого дома на улице Лесной проезд, сообщает прокуратура Владимирской области.Установлено, что земельный участок принадлежит застройщику на праве аренды. Там планируется построить три многоэтажных дома. Строительство четырехсекционного здания уже началось. На момент проверки строители приступили к забивке свай.При этом, по данным прокуратуры, застройщик не получил в уполномоченном органе разрешение на проведение работ. В связи с этом на организацию было заведено дело об административном нарушении. Виновное лицо оштрафовано на 500 тысяч рублей.Директор строительной организации удовлетворил представление прокуратуры. Незаконное строительство прекращено.