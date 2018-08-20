В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончался знаменитый альпинист Михаил Бобров. Он был старейшим в мире покорителем Северного полюса.

В Санкт-Петербурге на 96-м году жизни скончался знаменитый альпинист Михаил Бобров.Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи с кончиной Боброва, передает "Интерфакс". Он отметил, что Михаил Михайлович был искренним и очень обязательным человеком, верным долгу и чести, он очень любил свой родной город и был настоящим ленинградцем-петербуржцем.Михаил Бобров родился 11 августа 1923 года в Петрограде, окончил Военный институт физической культуры и спорта и школу инструкторов альпинизма. Когда началась война, он участвовал в маскировке самых высоких зданий Ленинграда — Исаакиевского, Петропавловского и Никольского соборов, Адмиралтейства и Инженерного замка.В 1999 году Бобров стал старейшим в мире покорителем Северного полюса. Бобров — заслуженный тренер РФ, мастер спорта, арбитр международной категории. Удостоен 20 государственных наград. Профессор и автор более 100 научных работ, действительный член Русского географического общества.