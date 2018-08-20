Это вызвано острой нехваткой специалистов

Это вызвано острой нехваткой специалистовНа прошлой неделе региональный власти подписали соглашение, по которому в Вязниковский район дополнительно направят фельдшеров и медсестер.Это вызвано острой нехваткой медицинских специалистов. В Вязники приехали директора трех специализированных колледжей - из областного центра, Коврова и Мурома. Они направят в район своих выпускников. В будущем руководители учебных заведений намерены отправлять на практику в Вязники студентов.Инициатива принадлежала губернатору Светлане Орловой и председателю Законодательного собрания Владимиру Киселеву.