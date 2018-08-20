Вадим Евсеев назначен главным тренером клуба ФНЛ СКА-Хабаровск. Он заменил на этом посту Сергею Передню, отправленного в отставку. Днем ранее Евсеев покинул пост старшего тренера махачкалинского Анжи.

Вадим Евсеев назначен главным тренером клуба ФНЛ "СКА-Хабаровск". Он заменил на этом посту Сергею Передню, отправленного в отставку. Днем ранее Евсеев покинул пост старшего тренера махачкалинского "Анжи".В тренерский штаб хабаровского СКА также вошли тренер Александр Гришин, тренер по работе с вратарями Владимир Сычев и специалист по физподготовке Юрий Солане. Контракт со штабом Евсеева рассчитан до конца год.В прошлом сезоне бывший защитник сборной России, "Спартака" и "Локомотива" тренировал ивановский "Текстильщик", а зимой 42-летний специалист возглавил пермский "Амкар". После расформирования "Амкара" Вадим Евсевв стал старшим тренером махачкалинского "Анжи".