В Норвегии прошла традиционная веломногодневка Arctic Race of Norway. Победителем в гонке стал российский велогонщик Сергей Чернецкий, выступающий в команде Астана. По итогам заключительного этапа россиянин стал восьмым, что хватило ему для победы в общем зачете.

В Норвегии прошла традиционная веломногодневка Arctic Race of Norway. Победителем в гонке стал российский велогонщик Сергей Чернецкий, выступающий в команде "Астана". По итогам заключительного этапа россиянин стал восьмым, что хватило ему для победы в общем зачете.Время Чернецкого в генеральной классификации составило 15 часов 55 минут и 42 секунды. Вслед за россиянином на пьедестале с отставанием в 11 секунд от победителя расположился норвежский велогонщик команды Joker Icopal Маркус Хелгард, а также американец Колин Джойс из Rally Cycling. Его отставание от Чернецкого составило 12 секунд.Прежде из российских велогонщиков на Arctic Race of Norway отличался лишь Ильнур Закарин, ныне выступающий за Katyusha Alpecin. В 2015 году он становился бронзовым призером веломногодневки.