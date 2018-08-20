Украина держится на плаву только за счет своих граждан, которые работают в России. Запрет на транспортное сообщение ее добьет, считают в Верховной раде.

Украина держится на плаву только за счет своих граждан, которые работают в России. Запрет на транспортное сообщение ее добьет, считают в Верховной раде.За первые полгода в 2018 году на заработки в нашу страну выехали свыше 200 тысяч украинцев. И это — лишь официальная статистика. Неофициально, по словам депутатов, в России работают миллионы. Они кормят свои семьи и платят налоги на родине, передает телеканал "Россия 24".Кроме того, если сообщение прекратят, Украина будет отрезана от мировой экономики и потеряет миллиарды, считают в Раде.