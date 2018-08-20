Имя. Символ 33 - необычный проект с таким названием реализуется в нашей области на средства президентского гранта. Он включает в себя создание цикла из 33 видеопрограмм и просветительских встреч для старшеклассников и студентов колледжей.

"Имя. Символ 33" - необычный проект с таким названием реализуется в нашей области на средства президентского гранта. Он включает в себя создание цикла из 33 видеопрограмм и просветительских встреч для старшеклассников и студентов колледжей. Проект рассказывает о выдающихся людях, прославивших Владимирский край. Чьи имена вошли в своеобразную "азбуку" региона и как идёт работа над проектом? Об этом сегодня говорим со специалистом областной научной библиотеки Еленой Липатовой. Елена Владимировна, здравствуйте!