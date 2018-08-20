В регионе выдали более 340 тысяч пластиковых карт

В регионе выдали более 340 тысяч пластиковых картВладимирцы потратили по картам платежной системы «Мир» 18,3 миллиарда рублей, сообщают в региональном отделении Центрального банка.Более 80% операции были сделаны по безналичному расчету. К середине 2018 года в регионе выдали 340 тысяч пластиковых карт. Все бюджетные организации работают по этой платежной системе. Жители совершили почти 11 млн операций.Средний чек по покупкам составил 590 рублей.