Находясь в одном из торговых центров города Владимира женщина цыганской народности похитила сумку местной жительницы.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 71-летней ранее судимой жительницы города Рязани, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в конце июля текущего года злоумышленница, находясь в одном из торговых центров города Владимира, воспользовавшись невнимательностью 54-летней местной жительницы, похитила ее сумку из продуктовой тележки. В сумке находились документы, сотовый телефон, кошелек с деньгами и банковскими картами.О краже потерпевшая сообщила в полицию, оценив причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру установили личность и местонахождение причастной к совершению преступления.В начале августа текущего года подозреваемая, 71-летняя женщина цыганской народности, ранее неоднократно судимая за совершение аналогичных противоправных деяний, была задержана владимирскими полицейскими на территории Рязанской области.Фигурантка дала признательные показания. В настоящее время полицейские проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории нескольких регионов.