Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия
Проскурякова похвасталась фигурой в купальнике. Такая откровенность
исполнительницы стала причиной бурного обсуждения в Сети.
Супруга певца и композитора Игоря Николаева Юлия
Проскурякова похвасталась фигурой в купальнике. Такая откровенность
исполнительницы стала причиной бурного обсуждения в Сети.
В своем Instagram Проскурякова внезапно опубликовала снимок, на
котором позирует на пляже в Юрмале. Супруга Николаева облачена в изумрудное
бикини с принтом. Она как будто зовет пойти за собой в сторону моря.
"Хорошего вам дня и солнечного настроения!😉
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала артистка под фото.
Большинство поклонников отметили, что Юлия потрясающе выглядит. "Юля,вы великолепны😍😍😍просто куколка!!!", "Юлечка, ты в отличной
форме. Пусть завидуют тебе.👍♥️🍓", "У
Вас прекрасная фигура,выглядите очаровательно！😉😉😉😉😉", – писали восторженные подписчики в
комментариях.
Отметим, что отдельного внимания удостоилась грудь Проскуряковой.
Внимательные интернет-обыватели отметили, что еще недавно супруга Игоря Николаева жаловалась, что сложно найти одежду размеров 42-44, в которую помещалась бы
ее грудь, а на снимке большой бюст под пестрым купальником как будто потерялся.
"Юлия всей стране рассказывала, какая у нее большая грудь, даже не могла подобрать себе рубашку. Видимо решила проблему-
уменьшила грудь. А зря!", "А где большая грудь и естественная, как сама
Юля сказала, талия??? Ведь видно, что грудь маленькая, а талии совсем нет.
Купальник обычный. Ножки неплохие", "Юль, не сочти за наглость, у нас просто
похожи фигуры. Я про купальник. Твою грудь держит такой лиф? Мне кажется, что
пуш апп подчеркнет лучше достоинства большой груди. это мое мнение", – рассуждали
фолловеры.