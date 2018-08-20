Выявляют нетрезвых. В области стартовала профилактическая операция Бахус. Инспекторами ГИБДД проводятся рейды, в которых водителей проверяют на наличие алкогольного опьянения.

Выявляют нетрезвых. В области стартовала профилактическая операция "Бахус". Инспекторами ГИБДД проводятся рейды, в которых водителей проверяют на наличие алкогольного опьянения. Прошедшие 7 месяцев года показали хоть и незначительный, но всё же рост ДТП по вине пьяных водителей. 42 человека погибли, и 246 получили ранения. Операция "Бахус" продлится до 30 августа. Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом виде и за отказ пройти мед. освидетельствование предусмотрена административная ответственность. Нарушителя ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.