Авария произошла вечером в субботу, 18 августа

Авария произошла вечером в субботу, 18 августаНа федеральной трассе М-7 во Владимире столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в субботу, 18 августа, около 20.20. Женщина, находясь за рулем иномарки Mazda, следовала в сторону.При повороте налево на улице Гостелло она столкнулась с мотоциклом. 27-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.По факту ДТП полиция проводит проверку.