Авария произошла вечером в субботу, 18 августа
Авария произошла вечером в субботу, 18 августа
На федеральной трассе М-7 во Владимире столкнулись легковушка и мотоцикл. В результате водитель мотоцикла погиб на месте происшествия.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла вечером в субботу, 18 августа, около 20.20. Женщина, находясь за рулем иномарки Mazda, следовала в сторону.
При повороте налево на улице Гостелло она столкнулась с мотоциклом. 27-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.
По факту ДТП полиция проводит проверку.