Во всех районах пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения

Во всех районах пройдут массовые проверки водителей на состояние опьяненияПрофилактическая операция «Бахус» пройдет во Владимирской области с 20 по 30 августа с целью предупреждения ДТП с участием пьяных водителей, сообщает региональное управление МВД.Сотрудники ГИБДД во всех районах проведут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Также контрольные мероприятия пройдут в транспортных предприятиях.В 2018 году количество ДТП с участием пьяных водителей во Владимирской области увеличилось и составило 177, в прошлом году за аналогичный период — 175. В результате этих аварий погибли 42 человека, пострадали 246.Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения сообщать о пьяных водителях по телефону дежурной части: 8 (4922) 54-16-65.