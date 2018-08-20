Жители смогут сделать свой выбор на официальном сайте регионального отделения «Опоры России»

Жители смогут сделать свой выбор на официальном сайте регионального отделения «Опоры России»Стартовало голосование за самую красивую деревню во Владимирской области. В конкурсе участвуют 76 населенных пунктов.Жители могут сделать выбор на регионального отделения «Опоры России». На ресурсе необходимо указать свой мобильный телефон, чтобы избежать «накрутки» во время голосования.В конкурсе представлены 66 сел и деревень с численностью до тысячи человек и десять населенных пунктов, где численность населения не превышает 3,5 тысяч человек. Победителей выберут в сентября. Лучшая деревня получит 150 тысяч рублей.