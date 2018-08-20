Волейболист сборной России, олимпийский чемпион Лондона Дмитрий Мусэрский продолжит карьеру в Японии. 29-летний нападающий подписал двухлетний контракт с клубом Сантори Санбердз.

Волейболист сборной России, олимпийский чемпион Лондона Дмитрий Мусэрский продолжит карьеру в Японии. 29-летний нападающий подписал двухлетний контракт с клубом "Сантори Санбердз".О своем переходе Дмитрий Мусэрский сообщил на своей странице в социальной сети. "Спешу сообщить важную для меня новость! Переговоры длиною в 8 месяцев завершились... Моя мечта поиграть в японском чемпионате осуществилась. Контракт подписан. Следующие два года я буду выступать за команду "Сантори Санбердз"! Уверен, это будет интересный и полезный опыт для меня как для спортсмена, так и для моей личности в целом!"- цитирует Мусэрского "Спорт-Экспресс".На протяжении 13 лет Дмитрий Мусэрский был игроком "Белогорья". Самый высокий волейболист страны (рост Дмитрия 219 сантиметров) выигрывал чемпионат страны, становился победителем Лиги чемпионов, Кубка Европейской конфедерации волейбола и клубного чемпионата мира. В 2012 году в составе сборной России Мусэрский стал олимпийским чемпионом. Также на его счету победы в Кубке мира, чемпионате Европы и Мировой лиге