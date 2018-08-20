Реджеп Эрдоган обвинил США в попытке устроить в Турции экономический переворот. Об этом турецкий президент заявил на съезде правящей Партии справедливости и развития, где был переизбран председателем.

Реджеп Эрдоган обвинил США в "попытке устроить в Турции экономический переворот". Об этом турецкий президент заявил на съезде правящей "Партии справедливости и развития", где был переизбран председателем.США и Турция: новое обострениеСначала резкое повышение пошлин на алюминий и сталь, потом вполне объяснимый всплеск курса лиры. И вот накануне — новое обещание: "сократить расходы на Анкару". Какие расходы — пока без подробностей, но вот тональность президента Трампа вполне понятна."Турция уже давно была проблемной. Она ведет себя не по-дружески. Посмотрим, что произойдет", — заявил президент США.Причиной нового обострения, судя по всему, стал отказ освободить американского пастора Эндрю Брансона, который уже два года находится под домашним арестом в Измире. Турецкая прокуратура подозревает священника в том, что он, прикрываясь своим статусом, вел подрывную деятельность. Получая на это средства от живущего в Штатах исламского проповедника Фетхуллы Гюлена — а его уже обвиняют в организации военного переворота в Турции в 2016-м.Выдавать Гюлена США отказались, обменять его на Брансона — тоже, чем только подкрепили уверенность Анкары в том, что источники переворота — за океаном. У самого Реджепа Эрдогана подозрения, вероятно, появились еще раньше — когда лайнер, в котором он летел, едва не был сбит в небе над Турцией. Это произошло в самый разгар мятежа — в ночь на 16 июля 2016 года.Эрдоган, по информации местных СМИ, вместе с семьей экстренно возвращался с турецкого курорта Мармарис в Стамбул, когда его бизнес-джет перехватила пара истребителей F-16, и один из них даже пошел на сближение с бортом номер один. Атаки, по некоторым данным, не произошло только потому, что у истребителя заканчивалось топливо, и он вынужден был развернуться. Известно, что эти боевые машины поднялись с турецкой военной базы "Инджирлик" — а ее активно используют и ВВС США.И вот тут возникает вопрос: почему союзники по НАТО не предупредили турецкое руководство о несанкционированном взлете истребителей с базы и о возможном покушении? Даже спецслужбы России, несмотря на временное охлаждение отношений, тогда поделились своей информацией на этот счет. А вот блок НАТО просто устранился. И если сегодня посмотреть на те события, то это многое объясняет."Мы справимся!"Военная база НАТО "Инджирлик", юг Турции. Здесь находится одно из важнейших хранилищ ядерного оружия. Точная информация, конечно, засекречена, но, по просачивающейся информации, здесь около 50 атомных бомб. Кроме того, по сей день авиация Соединенных Штатов взлетает отсюда для операции в Сирии.С тех пор, как отношения Анкары и Вашингтона ухудшились, в Турции только и разговоров о том, чтобы закрыть базу. В "Твиттере" местные запустили хештег: закрыть "Инджирлик". На этом месте предлагают разбить парк для прогулок.Лозунги "Убирайся", "Америке больше нельзя доверять" и "Закройте базу? он не понимает по-другому" — редкие цензурные сообщения в адрес Дональда Трампа. Резкие настроения даже в самом городке Инджирлик, где живут те, кто работает или когда-то работал на американской базе. Местный домино-клуб — прямо напротив главного КПП базы.— Конечно, хотим, чтобы закрыли эту военную базу. И это будет тоже своего рода реакция в ответ на санкции. США хочет все взять под свой контроль, даже весь мир!— Если база закроется, многие люди здесь останутся без работы!Американские санкции множество турков восприняли как личное оскорбление. Вот повар у себя на кухне шинкует доллар на мелкие кусочки: "Готовим фарш из валюты США. Мы не будем твоими рабами, Америка!"Американские айфоны люди разбивают кувалдами. Президент Эрдоган призвал бойкотировать американские телефоны на этой неделе, но, по словам продавцов, начался бойкот уже давно."В последние 10 дней я не продаю айфоны, даже аксессуары! Уже полтора-два месяца спрос идет на "Самсунг", потому что люди начали бойкотировать из-за разногласий Турции и США. Я сам вообще не любитель айфонов, но после последних событий я даже думаю вообще убрать их из магазина", — говорит владелец салона связи Мехди Санжа.Вот досталось знаменитому американскому напитку: "Я тоже в знак протеста вылью колу в унитаз. Посмотрите, как чисто у нас стало!"Люди собрались на улице, используют зеленые купюры в качестве носового платка, а после — сжигают. Когда президент Эрдоган призвал народ продавать доллары, чтобы поддержать турецкую валюту — лиру, — люди начали действовать.— Тем, кто меняет доллары, мы делаем подарки. Например, бесплатно ремонтируем экран или дарим какие-то аксессуары.И так по всей стране: приносишь, например, в парикмахерскую чек, подтверждающий, что ты обменял 100 долларов на лиры — бесплатно подстригут и побреют. Вот торговец дарит горелки для пикника тем, кто поменяет 500 долларов. Компания, арендующая строительные краны в Анкаре, бесплатно предоставит оборудование, если поменять тысячу долларов на лиры. Гостиница в Адане за такой же чек предоставит отель на три дня бесплатно. А за обмен 10 тысяч долларов здесь подарят свадебное платье.— Это наш гражданский долг. Если придется положить руку под самый тяжелый камень, то мы не только руку — мы голову положим.Если спросить на улице, повлияют ли санкции на Турцию, большинство гордо ответит: мы сильные — справимся. Но на деле не заметить последствий будет трудно. Огромные очереди в магазины — это туристы выстроились за дорогими товарами, которые обесцениваются. А вот типичная заправка в Стамбуле.Про цены на бензин турецкая газета "Хюрриет" пишет, что они прожигают дыру в карманах горожан. Например, 95-й, который год назад стоил 5,20 турецких лир, сегодня — 6,24. Дизель в прошлом августе придавался за 4,50, сегодня — уже 5,70. И повышения уже давно происходят не только планово, но и вынужденно — одновременно с падением лиры по отношению к доллару."Если раньше покупали топливо на 50 лир, сейчас на 20. И если поездка не срочная, машину не берут, пользуются на общественным транспортом. У людей тоже паника: лира падает, доллар растет, это дает о себе знать", — говорит управляющий АЗС Самэт Эрдоган.У местных дальнобойщиков с каждым днем все больше времени чаевничать с самоваром под деревом посреди рабочего дня."В понедельник я должен был забрать кое-что с фабрики. И поступил звонок, что за такую сумму я не смогу купить товар. И мы оставили товар на фабрике. То, что у нас сейчас мало работы, это потому, что доллар растет. Понимаете, на фабриках тоже все покупают в долларах. Пройдет. Временный кризис", — говорит Хилми Акпенанар.Городок Черкезой, северо-запад Турции. Промышленная зона. На этом заводе производят металлоконструкции, которые через посредников поставляют и в Европу, и пока еще в США. 13 августа в ноль часов одну минуту по вашингтонскому времени Соединенные Штаты ввели новые пошлины на ввоз металла из Турции. Увеличили в два раза — причем уже второй раз за год. И если за первую половину 2018-го поставки уже упали почти вдвое — на 45 процентов, — то что будет сейчас, когда турецкие бизнесмены должны будут отдавать США половину выручки, даже трудно представить.Доган Азирет в свое производство вложил четыре миллиона долларов. "Это касается тех, кто продает сырье. Но на нас тоже повлияет, я думаю, — говорит он. — У нас, например, около 30-40 сотрудников останется без работы. Производить это будут в Индии и поставляться будет из Индии. И тогда не будет каких-либо потребностей покупать в Турции. Это говорит о том, что многие останутся без работы".Турецкие фермеры новость о санкциях восприняли позитивно: импортное мясо с ростом доллара станет дороже, а значит местное будут покупать больше. Но есть и минусы: корм многие из них по-прежнему покупают за границей за доллары и евро."Я за то, чтобы не завозили мясо из других стран", — говорит Мелек Боруч.— Многие страны предпочитают делать свои покупки в своей национальной валюте или в турецких лирах. Они говорят: мы не допустим, чтобы доллар повлиял на экономику вашей страны.Такого, чтобы одна страна НАТО накладывала санкции на другую, еще не случалось. Турция, конечно, ответила — подняла пошлины на 22 американских товара. Алкоголь — на 140 процентов. Автомобили — на 120. Табак — на 60. Так же косметика, рис, уголь. Президент Эрдоган, обращаясь к Вашинтгону, при выборе выражений уже не скромничает."Мы не сдадимся тем, кто называют нас стратегическим партнером, но вместо этого сделали нас своей стратегической целью. Используя курс, они пытались устроить экономический переворот, хотели загнать нас в ловушку. Вы не помешаете достижению наших целей!" — говорит президент Турции.В США возмутились моментально: американские санкции оправданны, турецкие — нет. Американские газеты всю неделю выходят с заголовками: "Турция сближается с Россией", "Схватка Трампа с Турцией помогает России разрушать НАТО, считают эксперты".Недавно Турция действительно отказалась присоединяться к санкциям против России, а на этой неделе министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсуждали возможность взаиморасчетов между странами в национальных валютах."Злоупотребление, грубейшее злоупотребление ролью американского доллара как мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать. И все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут, так сказать, на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, договороспособных партнеров с точки зрения использования валюты", — заявил Сергей Лавров.И, судя по всему, нынешняя ситуация в Турции — только начало: министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что если Анкара не выполнит требования Вашингтона и не отпустит того самого пастора Эндрю Брансона, Вашингтон введет еще одну порцию санкций против Турции.