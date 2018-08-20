Похищенное имущество было изъято в ходе следствия и возвращено законным владельцам.

Следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов противоправной деятельности, предусмотренных ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что в феврале текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил три кражи из дачных домов, расположенных на территории одного из районных садовых товариществ. Злоумышленник похитил наиболее ценные бытовые предметы и продукты питания. Общая сумма материального ущерба, причиненного собственникам, составила 16 тысяч рублей.Обвиняемый признал свою вину. Похищенное имущество было изъято в ходе следствия и возвращено законным владельцам.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.