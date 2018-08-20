Необычным образом выразил свое несогласие со следователем житель ямальского города Тарко-Сале - во время допроса он на глазах адвоката выпрыгнул в окно, предварительно прихватив с собой папку уголовного дела. Камера наблюдения зафиксировала удирающего подозреваемого.

Необычным образом выразил свое несогласие со следователем житель ямальского города Тарко-Сале — во время допроса он на глазах адвоката выпрыгнул в окно, предварительно прихватив с собой папку уголовного дела. Камера наблюдения зафиксировала удирающего подозреваемого.Инцидент произошел еще 17 июля, когда 32-летнего ранее судимого мужчину задержали по подозрению в краже проржавевшего кузова старых "Жигулей". Во время допроса следователь вышел из кабинета, оставив мужчину наедине с адвокатом, но прорабатывать линию защиты они не стали. Попавший под подозрение схватил со стола свое уголовное дело, открыл окно и пустился наутек, по пути теряя страницы своих криминальных похождений. Перемахнув через бетонный забор, он скрылся.Когда его задержали, мужчина заявил, что убежал в знак протеста против сделанных следователем выводов о его причастности к краже кузова ВАЗа. Теперь на него заведено еще одно уголовное дело по статье "Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".