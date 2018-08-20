В настоящее время солист
группы Руки вверх! находится дома. В конце августа у него состоится очередная
плановая операция.
В настоящее время солист
группы "Руки вверх!" находится дома. В конце августа у него состоится очередная
плановая операция.
Сергей Жуков один, но ненадолго. Он с большим
нетерпением ждет встречи с женой детьми, которые совсем скоро вернутся из
отпуска в солнечной Испании.
Сейчас певец чувствует
себя гораздо лучше. Артист регулярно посещает медучреждение, где проходит
различные процедуры.
"Он не лежит в больнице,
привязанный к кровати. Совсем скоро его дети прилетают с отпуска. В данное
время Сергей находится дома и каждый день ходит в клинику", – цитирует
представителя музыканта StarHit. Жуков сильно скучает по своим близким.
Об этом исполнитель
написал в своем Instagram. "Солнышки мои, уже завтра я вас обниму. Больше
двух месяцев без вас, это невыносимо. Жду не дождусь", – отметил солист "Руки
вверх!".
О том, что Сергей болен
стало известно 30 июля. Певец был вынужден отменить гастрольный тур по южным
городам страны по состоянию здоровья. Поклонники Жукова не на шутку
встревожились.
Усугубляло ситуацию и
то, что представители музыканта не торопились озвучивать его диагноз. Его
пиар-агент отметил, что с сердцем у Сергея все в порядке.
Известно, что до конца
августа Жуков не будет выходить на сцену. Примерно на это время у него
запланирована третья по счету операция.