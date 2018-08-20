В настоящее время солист группы Руки вверх! находится дома. В конце августа у него состоится очередная плановая операция.

В настоящее время солистгруппы "Руки вверх!" находится дома. В конце августа у него состоится очереднаяплановая операция.Сергей Жуков один, но ненадолго. Он с большимнетерпением ждет встречи с женой детьми, которые совсем скоро вернутся изотпуска в солнечной Испании.Сейчас певец чувствуетсебя гораздо лучше. Артист регулярно посещает медучреждение, где проходитразличные процедуры."Он не лежит в больнице,привязанный к кровати. Совсем скоро его дети прилетают с отпуска. В данноевремя Сергей находится дома и каждый день ходит в клинику", – цитируетпредставителя музыканта StarHit. Жуков сильно скучает по своим близким.Об этом исполнительнаписал в своем Instagram. "Солнышки мои, уже завтра я вас обниму. Большедвух месяцев без вас, это невыносимо. Жду не дождусь", – отметил солист "Рукивверх!".О том, что Сергей боленстало известно 30 июля. Певец был вынужден отменить гастрольный тур по южнымгородам страны по состоянию здоровья. Поклонники Жукова не на шуткувстревожились.Усугубляло ситуацию ито, что представители музыканта не торопились озвучивать его диагноз. Егопиар-агент отметил, что с сердцем у Сергея все в порядке.Известно, что до концаавгуста Жуков не будет выходить на сцену. Примерно на это время у негозапланирована третья по счету операция.