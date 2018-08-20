Смерть актера Александра Исакова стала громом среди ясного неба для поклонников сериала Счастливы вместе. Артист умер в возрасте 40 лет от пневмонии, поэтому многие решили, что это произошло из-за врачебной халатности. Однако все оказалось совсем иначе.

Смерть актера Александра Исакова стала громом среди ясногонеба для поклонников сериала "Счастливы вместе". Артист умер в возрасте 40 летот пневмонии, поэтому многие решили, что это произошло из-за врачебнойхалатности. Однако все оказалось совсем иначе.Как выяснилось, много лет назад артисту поставили страшный диагноз ВИЧ-инфекция.Об этом рассказала актриса Ирина Вишнева, которая работала с Исаковым в одномтеатре. "Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер,потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции", —рассказала артистка.Ирина добавила, что Александр вообще не испытывалфизического влечения к женщинам. "Помню, как его друг не то из Англии, не то изИталии подарил ему дорогую машину, и мы все это бурно обсуждали", – сообщилаэкс-коллега звезды сериала.Вишнева заявила, что у Исакова есть пятилетнийсын. Ребенок проживает в Екатеринбурге с матерью, и артист периодически навещалнаследника.Коллеги Александра в Московском государственном театрекиноактера отмечают, что погибшего все очень любили за мудрость и чувствоюмора. Известие о смерти для многих стало большой неожиданностью, ведь Исаков был относительно молод."Его мама приезжала в Москву, чтобы отметить день рождениясына. И только она уехала домой на родину, как ей сообщили, что Саша вбольнице. Сначала тело хотели кремировать, но актрисы Екатерина Волкова иНаталья Тищенко, работавшие с Исаковым на одной сцене, помогли матери отправитьпрах на родину, в Екатеринбург", – поделился коллега Александра АндрейМосквичев с EG.ru.Как писали Dni.Ru, Александр Исаков скончался 23 июля на40-м году жизни в одной из столичных больниц. Прощание с артистом состоится 26июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной церемонии в11:30.Александр Исаков в течение 15 лет выходил на сценуГосударственного театра киноактера. Также он играл в сериалах "Счастливывместе", "Атлантида", "Дежурный ангел" и"Холостяки".