Смерть актера Александра Исакова стала громом среди ясного
неба для поклонников сериала Счастливы вместе. Артист умер в возрасте 40 лет
от пневмонии, поэтому многие решили, что это произошло из-за врачебной
халатности. Однако все оказалось совсем иначе.
Смерть актера Александра Исакова стала громом среди ясного
неба для поклонников сериала "Счастливы вместе". Артист умер в возрасте 40 лет
от пневмонии, поэтому многие решили, что это произошло из-за врачебной
халатности. Однако все оказалось совсем иначе.
Как выяснилось, много лет назад артисту поставили страшный диагноз ВИЧ-инфекция.
Об этом рассказала актриса Ирина Вишнева, которая работала с Исаковым в одном
театре. "Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер,
потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции", —
рассказала артистка.
Ирина добавила, что Александр вообще не испытывал
физического влечения к женщинам. "Помню, как его друг не то из Англии, не то из
Италии подарил ему дорогую машину, и мы все это бурно обсуждали", – сообщила
экс-коллега звезды сериала.
Вишнева заявила, что у Исакова есть пятилетний
сын. Ребенок проживает в Екатеринбурге с матерью, и артист периодически навещал
наследника.
Коллеги Александра в Московском государственном театре
киноактера отмечают, что погибшего все очень любили за мудрость и чувство
юмора. Известие о смерти для многих стало большой неожиданностью, ведь Исаков был относительно молод.
"Его мама приезжала в Москву, чтобы отметить день рождения
сына. И только она уехала домой на родину, как ей сообщили, что Саша в
больнице. Сначала тело хотели кремировать, но актрисы Екатерина Волкова и
Наталья Тищенко, работавшие с Исаковым на одной сцене, помогли матери отправить
прах на родину, в Екатеринбург", – поделился коллега Александра Андрей
Москвичев с EG.ru.
Как писали Dni.Ru, Александр Исаков скончался 23 июля на
40-м году жизни в одной из столичных больниц. Прощание с артистом состоится 26
июля в крематории на Митинском кладбище Москвы. Начало траурной церемонии в
11:30.
Александр Исаков в течение 15 лет выходил на сцену
Государственного театра киноактера. Также он играл в сериалах "Счастливы
вместе", "Атлантида", "Дежурный ангел" и
"Холостяки".