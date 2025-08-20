На День города Владимира приедут Виталий Гогунский, группа «На-На» и ВИА «Белорусские песняры». В городской администрации рассказали о программе празднования юбилея областного центра. В

На День города Владимира приедут Виталий Гогунский, группа «На-На» и ВИА «Белорусские песняры». В городской администрации рассказали о программе празднования юбилея областного центра. В этом году Владимиру исполняется 1035 лет. Главные торжества пройдут в субботу 30 августа. Официальное открытие Дня города состоится в 13:00 на Соборной площади и начнется с театрализованного шествия, темой которого будет